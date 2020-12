Eerste dag van harde lockdown: 12 procent minder verkeer op snelwegen

Het was dinsdag op de eerste dag van de nieuwe lockdown iets rustiger op de Brabantse snelwegen. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. Gemiddeld was er 12 procent minder verkeer dan op een dinsdag eind februari, voor de eerste coronalockdown.

Omroep Brabant volgt tijdens deze coronacrisis de verkeersdrukte met data van de NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens). We kijken naar vier belangrijke snelwegen in onze provincie:

In onderstaande grafiek is te zien dat de lichte daling al in augustus is ingezet: