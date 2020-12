Drugs in Brabant: we slikten en snoven gewoon door, lockdown of niet

Agenten kijken naar de resten van het megalab aan de Mariabaan bij Wouwse Plantage (foto: Christian Traets/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

2020 was een jaar waarin de Brabantse drugsindustrie op volle toeren draaide en piekte zelfs. De politie rolde meer drugslabs op waaronder het grootste drugslab ooit in Brabant. Consumenten in de hele wereld hunkerden naar de illegale poeders, pilletjes en kristallen en kregen ook gewoon hun spul, misschien met vertraging door de coronabeperkingen. Ook het assortiment in de drugswinkel groeide.

De politie-eenheid Oost-Brabant ontmantelde achttien drugslabs, met vooral speed en xtc. Veertien drugslabs telden ze in West-Brabant. Waarvan de helft amfetaminelabs of gelinkt aan speedproductie.

In totaal dus 32 labs. Dat is het hoogste aantal in zeker vijf jaar tijd. Landelijk nam het ook toe. De voorlopig telling zit rond de honderd labs: meer dan ooit. Dat kwam mede door het kraken van EncroChat.

Zeker, niet alle labs waren professioneel of groot. Huis-tuin-en-keuken-labs vond de politie maar al te vaak, zoals de kleine ghb-labs in Sint Willebrord en in een boshut in Tilburg. Of het kleine speedlab, dichtbij een Tilburgs politiebureau. Maar er waren er meer. En een paar forse. In Hapert kregen de media een inkijkje. Tot en met de kerstdagen was de politie in de weer met labs, zoals in Someren.

Vier enorme ketels van ieder 1500 liter

Er was er eentje die echt overal bovenuit ging. Het lab aan de Mariabaan in Wouwse Plantage dat deze zomer door brand werd verwoest. Vier enorme ketels van ieder 1500 liter. Totaal: 6000 liter om speed in te maken. Daarmee kwam deze drugsfabriek in de top drie van grootste labs ooit in Nederland gevonden. Hoe groter het lab, hoe groter de opbrengst en de winst.

Crystal meth domineerde dit jaar het nieuws. In het hele land explodeerde het aantal methlabs. Intussen staat de teller op zo'n dertig van dit soort chemische fabriekjes waarin de zeer verslavende en riskante drugs worden gemaakt, op diverse plekken door Mexicaanse verdachten. Ook de Belgen hebben er dit jaar weer meer ontdekt dan in 2019. Vooral naar Belgisch-Limburg lijkt de drugsindustrie over te waaien.

Het lijkt er op dat Brabant de dans bij dit illegale 'product' wat ontspringt. We zitten in het oog van de storm.

Weinig crystal methlabs

Brabant telde in 2020 juist weinig crystal methlabs. Twee werden ontdekt, in Zundert en Eersel. Zelfs de normaal erg rustige provincie Zeeland telde meer van dit soort labs, drie. Het kan toeval zijn maar het kan ook het fenomeen zijn waar de experts al langer op wijzen: het gaat niet weg uit Brabant, het breidt zich verder uit.

"Het werkgebied van de Brabanders is al vele jaren veel groter dan enkel de regionale grenzen", reageert een van de politie-experts. Het bewijs was in 2020 zichtbaar met de vondst van 'Brabantse' drugslabs in Vleuten (Utrecht) en Eext (Drenthe).

2020 werd ook het jaar waarin besloten werd om het probleem eens wat anders aan te vliegen. Het idee ontstond om vóóraf in te grijpen: in een lab heb je 'hardware' nodig. Ketels, buizen, koelers en glaswerk. Daarmee brouw je de speed of xtc. Die apparatuur kun je niet zomaar kopen bij de Praxis of Gamma. Die wordt gemaakt door specialisten die weten hoe ze zo'n ketel moeten lassen.

In het najaar belandde een Tilburgse ketelbouwer en zijn netwerk in de cel. Met een adreslijst gingen agenten daarna nog het hele land door, langs ketelbouwers om ze te waarschuwen dat ze er echt niet aan moeten beginnen.

OPSLAGPLAATSEN

2020 is ook een jaar waarin de criminele ondernemers hun grondstoffen en afval goed leken te verbergen. Achttien opslagplaatsen vond de politie in het oosten van de provincie. Zeventien opslagplaatsen met chemicaliën vond de politie in West-Brabant. Qua opslagplaatsen waren dat er in beide gebieden er wat minder dan vorig jaar.

Eén opslagplaats sprong er uit. Een loods aan de Sprundelsebaan in Breda lag vol met grondstoffen om fentanyl te maken. Bij een man in Eindhoven vond de politie een kilo fentanyl. Het is een vrij onbekende drug die we zelden zagen. Kleine hoeveelheden kunnen al dodelijk zijn. Het geeft aan dat er wat aan de hand is.

DUMPINGEN

Het aantal dumpingen van jerrycans, vaten en tonnen vol afval in de natuur blijft maar afnemen, ook dit jaar. In West-Brabant waren dat er zo'n 31 geregistreerde dumpingen. In het oosten telde de eenheid daar zeker 29 dumpingen. Zowat de helft van vorig jaar. Maar wat zegt dat? Dat is wat er gevonden wordt. De politie krijgt al langer signalen van de onderwereld dat ze minder zichtbaar willen zijn in wat ze doen. "Juist de negatieve aandacht in de media willen ze voorkomen."

Volgens de politie betekent dat ze meer kiezen voor dumpingen in putten en in het riool. Sporen uitwissen doen ze altijd graag, dat zie je met het in brand steken van bussen vol drugsafval, waar we in 2020 ook een reeks voorbeelden van zagen.

Ook hierbij reageren de experts bij de politie weinig optimistisch. "De productie neemt zeker niet af". Het is gewoon te lucratief, deze handel. Als je de kennis en contacten hebt, ligt de wereldmarkt voor je open.

COCAÏNE

Brabant was de voorbije jaren vaak een tussenbestemming voor grote partijen cocaïne. Die worden bijna allemaal binnengesmokkeld via de havens van Antwerpen en Rotterdam, om daarna verder verdeeld te worden via loodsen in Brabant. Dat gebeurde dit jaar ook diverse malen. De grootste vangst was in Best: 1459 kilo. In de zomer waren er nog wat kleinere partijen met bestemming Moerdijk en Oosterhout. Met in totaal zo'n 3000 kilo onderschepte coke in Brabant en met bestemming Brabant, was het minder dan vorig jaar. Toen had zo'n 4300 kilo Brabant als bestemming.

Is het beter verstopt? Zijn er andere routes? Of komt het op een andere manier binnen, zoals te zien was in het Colombiaanse cocaïnelab in Lepelstraat: opgelost in kartonnen dozen. De import is er zeker niet kleiner op geworden. In de havens namen de inbeslagnames alleen maar toe. Ook in de Zuid-Amerikaanse havens haalde de douane vele tonnen van de kade die bestemd waren voor bijvoorbeeld Antwerpen.

2020 werd zo ook het jaar van meer en meer en groter.

