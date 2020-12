Honderden amfetaminepillen en cocaïne in huis in Tilburg

De Celebsstraat in Tilburg (beeld: Google Streetview). vergroot

De politie heeft dinsdagmiddag bij een controle in een huis aan de Celebesstraat in Tilburg een kleine driehonderd amfetaminepillen gevonden. De 41-jarige bewoner is aangehouden.

De politie en de gemeente hielden de controle, omdat er meldingen waren binnengekomen dat er drugs in het pand verhandeld zou worden. Toen de agent en de handhaver naar binnen wilden gaan, leek het of de man iets probeerde te verstoppen.

Toen gevraagd werd of er verdovende middelen in huis waren, pakte de Tilburger een doosje met pillen en een zakje met cocaïne. Ook in de vriezer lag een zakje met wit poeder.

