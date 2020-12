Linde (5) zit al maanden in thuisquarantaine met haar zus: 'Ze heeft een ziek hartje'

De zusjes Emma (9) en Linde (5) uit Mill. vergroot

De zusjes Emma (10) en Linde (5) uit Mill zitten sinds maart in thuisquarantaine. In de zomer, toen corona op het laagtepunt was, mochten ze even naar buiten. Maar sinds september zijn ze niet meer op straat geweest. Emma heeft namelijk een hartziekte en volgens artsen kan ze een flinke terugval krijgen als ze corona oploopt. In een vlog vertellen ze over wat ze de hele dag doen, over ruzies thuis en wat ze het meeste missen.

De twee zusjes werden aan het begin van deze maand bekend door het NPO-programma ‘Heerlijk avondje voor Sinterklaas’. In dat programma kregen ze een vlogcamera van Gluurpiet. "Ik heb een ziekte", vertelde Emma. Haar zusje Linde vulde aan: "Ze heeft een ziek hartje." Hierdoor kunnen ze beiden niet naar school. "Ik kan corona meenemen", weet Linde te vertellen.

In deze vlog vertellen de zusjes over quarantainetijd:

