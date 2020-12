Vrouwen thuis op brute wijze verkracht: 21-jarige man moet zes jaar de cel in

Een 21-jarige man uit Sierra-Leone moet zes jaar de cel in voor de verkrachtingen van twee willekeurige vrouwen (63 en 67) in Eindhoven. Eerder eiste het OM dertien jaar cel, maar de rechters vinden het niet bewezen dat de man heeft geprobeerd om zijn slachtoffers te doden.

In dit voorjaar sloeg de man die illegaal in Nederland is twee keer toe in Eindhoven. Beide keren won hij eerst het vertrouwen van de slachtoffers. Op 21 februari werd hij bij een van de slachtoffers uitgenodigd om wat te drinken. Eerder hielp de man haar met tuinieren. In haar huis greep hij haar bij de keel, dreigde hij de vrouw te vermoorden en verkrachtte hij haar. Na zijn daad sloot hij haar op in de wc en ging hij er met haar mobieltje vandoor.