Trouwring die Rens vond bij ziekenhuis is van overleden vrouw

Rens vond deze ring in Eindhoven. vergroot

De zoon van de eigenaresse van de verloren trouwring heeft zich gemeld bij Omroep Brabant. De ring werd in november gevonden bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De eigenaresse van de ring, Ria Bakker, is niet veel later overleden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Zoon Steven Bakker nam zelf contact op met Omroep Brabant. "We hadden zelf nog niet eens door dat de ring weg was", vertelt hij. "Mijn moeder lag in het ziekenhuis en mijn vader is dementerende. Hij is de ring waarschijnlijk verloren." Stevens moeder lag tot 18 november in het Catharina Ziekenhuis. "Ik denk dat mijn vader de ring uit zijn portemonnee heeft laten vallen toen hij ging afrekenen voor het parkeren."

Gevonden

De ring werd dezelfde dag nog gevonden door Rens van Keulen uit Veldhoven. Hij liep naar het parkeerautomaat en zag de ring liggen. Aan de binnenkant stond de datum 27-12-1960. Daaruit kon Rens opmaken dat de eigenares bijna zestig jaar getrouwd was. Hij nam contact op met Omroep Brabant, toen de trouwdatum steeds dichter bij kwam. Hij hoopte voor die tijd de rechtmatige eigenaar te vinden.

Media

Dinsdag schreef Omroep Brabant voor het eerst over de trouwring. "Toen er eenmaal een bericht online stond ging het heel snel", vertelt Rens. "Het verhaal werd opgepikt door media uit het hele land."

Ria, de eigenaresse van de ring, overleed na een lang ziekbed op 28 november. "Toen we uitnodigingen verstuurden voor haar uitvaart, wees iemand ons op het verhaal van de ring", zegt Steven. "Toen beseften we het dat het om mijn moeder ging."

Rens vindt het erg om te horen dat Ria nog in leven was toen hij de ring vond. "Als ik eerder de media had opgezocht, had mevrouw hem nog terug kunnen krijgen. Maar zo moet je eigenlijk niet te veel denken."

Afspraak

Steven komt de ring met kerst ophalen bij Rens. "Ik woon in Veldhoven en Steven in Amsterdam", vertelt Rens. "Dat ligt een eindje uit elkaar, maar rond de feestdagen gaat hij langs zijn vader. Die woont in Son en Breugel. Dan kan hij de ring meenemen."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.