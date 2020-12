Oliebollenkramen staan er verlaten bij nu winkels door de lockdown dicht zijn

Het zit de kermisexploitanten niet mee. Met het verkopen van oliebollen hoopten ze hun verloren jaar nog een klein beetje goed te maken. De lockdown die sinds dinsdag van kracht is gooit opnieuw roet in het eten. De kermisexploitanten mogen hun lekkernijen wel bakken en verkopen, maar nu de meeste bouwmarkten en tuincentra dicht zijn, weet amper nog iemand de oliebollenkramen te vinden.

Patricia van Reeken uit Bergen op Zoom staat met haar kraam op een door god verlaten parkeerplaats van Intratuin in Tilburg. "Mensen moeten ons gewoon weten te vinden."

Oliebollen genoeg in deze kraam bij Intratuin. Maar waar blijven de klanten?

Omzetdaling

Frank Vale die met zijn oliebollenkraam in de binnenstad van Roosendaal staat, ziet zijn omzet met tachtig tot negentig procent dalen. Enkele weken geleden begon hij vol goede moed met de verkoop van de lekkernijen. "Met de oliebollenkraam moeten we normaal gesproken de winter doorkomen. Dat gaat zo niet lukken. We moeten nog drie maanden weten te overbruggen tot hopelijk het nieuwe kermisseizoen begint."