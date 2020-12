Regels aangescherpt, maar Kruidvat blijft open en mag ook alles verkopen

Het kabinet heeft woensdag de regels voor winkels die open mogen blijven tijdens de lockdown aangescherpt. Hierdoor moeten Action en Wibra na één dag alweer de deuren sluiten. Ruim 150 Kruidvat-winkels in Brabant mogen wel openblijven. "En we mogen gewoon alles blijven verkopen", vertelt een woordvoerder van de drogisterij.

Dinsdag ontstond ophef over onder andere HEMA en het Kruidvat. De politie wilde bij de drogisterij in Schijndel ingrijpen omdat ze ook kleding, speelgoed en kerstartikelen verkopen. Dat mogen ze dus blijven doen omdat het Kruidvat een drogisterij is.