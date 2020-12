Totale verwarring op eerste dag lockdown: politie grijpt in bij HEMA, maar Kruidvat mag wel alles

Politie heeft overleg met personeel in de Hema over de lockdown-maatregelen vergroot

De politie heeft aan het einde van de dinsdagochtend ingegrepen bij de HEMA in het centrum van Schijndel . Het warenhuis verkocht gewoon lingerie, keuken- en kantoorartikelen, telefoonaccessoires, sjaals en handschoenen. En dat mag sinds de lockdown die maandagnacht is ingegaan niet. Ook bij de lokale Kruidvat wilden de agenten een einde maken aan de verkoop van speelgoed, kerstartikelen en lingerie maar die winkel mag dat wel verkopen.

Onze verslaggever loopt dinsdagochtend de HEMA binnen en ziet dat de gangpaden met kerstartikelen, speelgoed en kleding zijn afgezet. Maar de eerder genoemde producten worden gewoon verkocht. "Wij verkopen alles zoals ze dat ook in de supermarkt doen", vertelt de manager.

"Wij moeten de uitgewerkte versie van de regels nog krijgen."

Niet veel later komt de politie een controle doen en die constateert hetzelfde. Agenten tasten in het duister na een gesprek met de manager van de HEMA. "Voor ons is het niet duidelijk wat wel en niet mag, laat staan voor de burgers", vertelt de agent. "Wij moeten de uitgewerkte versie van de regels nog krijgen."

Maar voor de agent is dan al wel duidelijk dat bijvoorbeeld lingerie en een koekenpan geen essentiële producten zijn. Na overleg met de gemeente en de veiligheidsregio grijpt de politie in. De winkel mag openblijven maar ze moeten per direct alle gangpaden met non-food afsluiten. Alleen babyspullen, drogisterij-artikelen en etenswaren mogen ze aanbieden.

"We doen onze uiterste best", reageert de woordvoerder van de HEMA even later. "We zijn nog maar net open en we zijn bezig alles af te sluiten. We gaan zorgen dat we bijvoorbeeld lingerie niet meer verkopen."

"Wij mogen gewoon alles verkopen."

Bij de Kruidvat wil de politie ook dat ze stoppen met het aanbieden van niet essentiële producten. Maar de winkelmanager geeft geen gehoor aan de vraag van de politie. "Wij hebben geen beperkingen gekregen. We mogen gewoon alles verkopen." De woordvoerder van de drogisterij bevestigt dat.

"De HEMA mag dat inderdaad niet, maar wij wel. Wij zijn als eerste een drogisterij en bieden daarnaast al jaren andere producten aan. We gaan daar niet groots op inzetten maar we blijven het wel verkopen."

Bij Petra den Otter zorgt dat voor veel frustratie. Ze is de eigenaresse van Classic Style, een lingeriezaak tegenover de Kruidvat en HEMA. "Dit is oneerlijk. Ik verkoop geen lingerie want ik hou mezelf aan de regels maar de HEMA en Kruidvat doen het wel. Als ze de wet overtreden mogen ze de zaak meteen dichtgooien van mij."

"Ik vind het zo lastig, geen idee wie ik moet bellen met vragen."

Dat doet de politie dinsdag niet. "We geven geen boetes", zegt de agent. "We geven signalen aan de gemeente door. Bijvoorbeeld als iemand zich niet aan de regels houdt of als de situatie schuurt." Met dat laatste bedoelt de agent de verkoop van bijvoorbeeld speelgoed in de Kruidvat. Maar ook ontdekken de agenten een afhaalpunt bij een cadeauzaak. "Dat mag ook niet, alleen bij de horeca mag je afhalen en winkels mogen alleen bezorgen."

Verwarring is er ook bij Kopjes, een koffie- en theezaakje in Schijndel. "Ik heb speurwerk gedaan en daar zie ik dat je open mag gaan als je omzet meer dan vijftig procent etenswaren is.. Daar voldoen we aan." Maar de eigenaresse weet niet of ze dan ook de cadeauartikelen en servies mag verkopen. "Ik vind het zo lastig, geen idee wie ik moet bellen met vragen."

"Klanten kunnen vanaf nu mailen en dan komen we het bezorgen."

Bij de Bruna hetzelfde beeld. Paul Sluijpers is open met zijn zaak omdat hij postartikelen mag verkopen en omdat hij een ING- en PostNL-punt is. Maar boeken, tijdschriften, kalenders, agenda's en spelletjes mag hij niet verkopen. "Ze kunnen mij vanaf nu mailen en dan komen we het bezorgen." Maar het zorgt voor vervelende situaties. "Mensen komen binnen om een tijdschrift of agenda te kopen en ze willen niet luisteren als ik zeg dat ik die niet mag verkopen."

De veiligheidsregio kan nog niet reageren omdat er te veel onduidelijkheid is over de exacte regels.

