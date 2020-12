Action en Wibra eerst open en nu weer dicht voor verkoop 'essentiële' producten

Alle winkels van Action in Nederland openen vanaf woensdagmiddag weer hun deuren voor klanten. Ook Wibra is op woensdag opengegaan, maar die winkel moest al snel de deuren weer sluiten. Klanten zouden bij de budgetketens alleen terecht kunnen voor producten die als essentieel worden beschouwd, zoals schoonmaakmiddelen, hygiëneproducten en eten.

Action mag naar eigen zeggen open omdat ongeveer veertig procent van de omzet behaald wordt met 'essentiële producten'. De overheid hanteert een grens van dertig procent omzet uit bijvoorbeeld voedingsmiddelen, wc-papier en zeep, voor het wel of niet moeten sluiten van winkels. Maar daar is nu onenigheid over. Veel filialen zijn alweer dicht.