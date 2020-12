Willem II worstelt, kan herstelde Freek Heerkens het tij helpen keren?

Freek Heerkens eindelijk weer voetballer, als aanvoerder tegen Sparta (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II kent een zeer lastig seizoen tot nu toe. En dat is soms moeilijk te bevatten als je terugdenkt aan vorig seizoen, toen de Tilburgse ploeg juist enorm succesvol was. Freek Heerkens moest lange tijd machteloos toekijken hoe zijn ploeggenoten worstelden met tegenstanders én met zichzelf. De ervaren verdediger is nu terug van een blessure. Blij dat hij weer echt voetballer is en zijn steentje kan bijdragen, maar gefrustreerd over het gebrek aan punten.

Eén helft tegen Fortuna Sittard en daarna 75 minuten tegen Sparta Rotterdam. Meer minuten maakte Heerkens nog niet in de eredivisie dit seizoen. Opvallend genoeg kwam hij wel in actie als links- en rechtsback en stond hij ook centraal in de verdediging en als middenvelder.

“Je zou kunnen zeggen dat het bijna gewenning is dat ik van links naar rechts ga. Ze weten wat ze aan me hebben op bepaalde posities. Je bent ook gewoon blij dat je weer voetballer bent. En het is niet dat je in een situatie zit dat je een hand op kan steken om te zeggen: ik speel het liefste daar.”

Freek Heerkens over de periode dat hij toe moest kijken door blessureleed:

Blij dat hij terug is, maar de resultaten vallen tegen. Ook met Heerkens in de ploeg. Wordt het nu een seizoen vechten tegen degradatie of kan de ploeg het omdraaien en dit seizoen nog omhoog kijken? “Dan moet je het vlug omdraaien, heel simpel. We hebben onszelf in een moeilijke situatie gebracht. Daar moeten we uit zien te komen, maar dat is lastig.”

"Vorig jaar lieten zien dat we kwaliteit hebben. Maar het is geen vorig jaar meer, het is dit jaar."

“Er zit kwaliteit in de groep. Dat hebben we vorig jaar gezien. Maar het is geen vorig jaar meer, het is dit jaar. Je staat terecht waar je staat, op dit moment komt het er niet uit”, geeft Heerkens eerlijk toe. De vraag is nu vooral hoe alles er wel uit kan komen. “We moeten zorgen dat we niet in een negatieve spiraal komen. We moeten elkaar de waarheid durven te zeggen, positief kritisch zijn.”

Daarnaast is het vooral belangrijk om wedstrijden te winnen en vertrouwen te krijgen. De eerste kans is donderdagavond, in de bekerwedstrijd tegen Vitesse. "Het is een goede ploeg, in de competitie hadden we er onze handen vol aan. Het is wel lekker dat je snel weer speelt na een mindere wedstrijd. Daarna volgen nog twee lastige potten voor de competitie, tegen AZ en Ajax. Ongeacht het resultaat, dat je absoluut wil halen, moeten we een basis leggen waar we op voort kunnen borduren.”

"Altijd een bepaalde strijd leveren en laten zien dat je niet door de ondergrens zakt."

Heerkens weet dat er in 2020 nog drie heel lastige tegenstanders wachten. “Het goede gevoel creëren vergroot je kans op resultaten. Dat is nu belangrijk. Maar als je gaandeweg een wedstrijd merkt dat het er niet in zit, dan moet je toch een bepaalde strijd leveren en laten zien dat je niet door de ondergrens zakt.”

