Dit jaar eindelijk weer een witte kerst?

In 2010 was er voor het laatst een witte kerst (foto: Cor Bouma)

Er is een héél kleine kans dat we dit jaar een witte kerst krijgen. Tweede kerstdag heeft de beste kaarten. “Het is een heel kleine kans”, zegt meteorologe Diana Woei van Weerplaza, “Maar die kans is wel iets aan het groeien.”

De dagen in aanloop naar kerst verlopen nog erg zacht, maar met Kerstmis lijkt het toch wat kouder te worden. “Vanaf eerste kerstdag wordt er koudere lucht over ons land geblazen. Dat betekent dat er kans is op vorst in de late avond en de vroege ochtend.” En waar vorst is, is kans op een witte kerst. Al moeten we er niet te veel van verwachten: “Misschien een beetje rijp in de vroege ochtend.”

De kans op echte sneeuw is het grootst op tweede kerstdag. “De lucht is ook onstabiel en dat betekent dat er buitjes kunnen ontstaan. En met een noordwestelijke stroming die lucht vanaf de Noordzee brengt, zou er misschien wat winterse neerslag tussen kunnen zitten.”

Maar dat die dan ook in Brabant valt, die kans is klein. “In de Ardennen en de heuvels van Limburg is er mogelijk wat natte sneeuw. En Brabant zit er tegenaan.” Al met al schat Woei de kans dat we deze kerst een witte wereld zien op ongeveer vijf procent.

Grote kans met de jaarwisseling

Ná de kerst neemt de kans op sneeuw nog wel wat toe. “In de week van oud en nieuw hebben we hier wel echt koude lucht. Met temperaturen overdag van hooguit vijf graden. Dan wordt de kans wel iets groter.”

Overigens zou een witte kerst een hoge uitzondering zijn. De laatste keer dat we er in Brabant een zagen was in 2010. Toen viel er een dik pak sneeuw in Brabant. Daar hoeven we dit jaar sowieso niet op te rekenen.

