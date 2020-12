In paniek nu de Action dicht is? Elisah kocht al vijf jaar niets nieuws

Elisah Pals kocht al vijf jaar niets nieuws (foto: Elisah Pals). vergroot

Voor wie de schrik om het hart slaat nu je vijf weken niet naar de Action, de HEMA of de C&A kunt: geen paniek! Elisah Pals uit Breda kocht al vijf jaar niets nieuws. Ze weet precies hoe je dat het beste aanpakt.

Janneke Bosch Geschreven door

Vijf jaar geleden stelde Elisah zichzelf de uitdaging om een jaar lang niets nieuws te kopen. En dat beviel zo goed, dat ze er mee is doorgegaan. “In het hele eerste jaar heb ik alles wat stukging, niet vervangen. Gewoon om eens te kijken hoe dat ging.”

En dat viel alleszins mee. “Sommige dingen maak ik zelf, ik ben een stuk handiger geworden met naald en draad. Maar ik heb ook het Repair Café ontdekt. Daar werken vrijwilligers die allerhande kapotte spullen repareren.”

Natuurlijk is het niet zo dat Elisah al jarenlang helemaal níets heeft gekocht. “Het is ook niet dat ik helemaal geen spullen heb. Maar als ik iets nodig heb, koop ik het tweedehands, bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel. Pas als dat écht niet lukt, koop ik een duurzame variant, zonder plastic.”

"Alles wat je niet koopt, heb je honderd procent bespaard."

Voor Elisah is het doel om op die manier een bijdrage te leveren aan een schonere wereld. “Nieuwe spullen kopen is nog erger dan vlees eten of het vliegtuig nemen”, zo vertelt ze. “In Nederland staat ons consumptiegedrag op de eerste plaats, als het gaat over de impact die we hebben op het milieu.”

Maar ook persoonlijk levert het behoorlijk wat op, vindt Elisah. “Ik heb een opgeruimder huis, minder wanorde, minder stof. En het scheelt ook heel veel tijd en heel veel geld. Alles wat je niet koopt, heb je honderd procent bespaard.”

Helemaal niet zo gek dus om deze lockdown te gebruiken om eens spullen niet te kopen dus. En dat kan best. “Het is ook wat ons wordt aangepraat: dat je nieuwe dingen nodig hebt om te kunnen leven of mooi te zijn of gemak te hebben. Maar als je zonder gaat proberen blijkt het heel erg mee te vallen. Het is een bevrijding van de wurggreep van reclame. Je wordt continu aangespoord om iets te doen of te kopen. Nu ik dat niet meer hoef is het een stuk rustiger in mijn hoofd.”

"Kijk eens naar alle spullen die je al hebt."

Natuurlijk zijn er wel een paar situaties die lastiger zijn. Cadeautjes bijvoorbeeld koopt ze ook niet nieuw. “Meestal kijk ik bij de kringloopwinkel en stuur ik degenen voor wie het is een berichtje over wat ik heb gevonden en of ze dat leuk vinden. Als iemand dan zegt ‘liever niet’ dan kies ik een cadeautje dat je helemaal op kunt maken, zodat er geen afval achterblijft. Maar dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen.”

Voor wie deze komende weken in de lockdownperiode trillende handjes krijgt bij het idee niet naar de Action of de kledingwinkel te kunnen, heeft Elisah wel een tip: “Kijk eens naar wat je al hebt. Het is goed om overzicht te hebben van wat je hebt en waar het ligt. En dan zie je: ik heb al best veel. Heb ik écht wat nieuws nodig?”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.