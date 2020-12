Richard haalde ondanks MS de nationale golfselectie, maar nu gaat hij voor behandeling naar Rusland

Richard Kluwen met zijn vrouw Mariëlle en hun drie kinderen (foto: Bas Haans Fotografie). vergroot

Richard Kluwen (48) uit Berkel-Enschot was 26 toen hij een aanval kreeg tijdens een zaalvoetbalwedstrijd. Volgens toeschouwers leek het wel alsof zijn benen onder zijn lichaam uit werden geslagen: “Toen wist ik al genoeg, want mijn vader was tien jaar eerder overleden aan MS en had dezelfde symptomen.” Ondanks zijn beperking wist hij het als golfer tot de nationale ploeg te schoppen. Nu heeft hij zijn hoop gevestigd op een behandeling in Rusland.

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel waardoor je onder meer verlamd kunt raken. De tijd na de diagnose was zwaar en Richard ging hard achteruit. “Het was in het begin heel lastig om het te accepteren. Je hebt je werk, je wilt voor je gezin zorgen en ik had natuurlijk de ervaring van mijn vader.”

Er moest verandering komen en Richard vond zijn kracht terug, onder andere op de golfbaan. “Als ik golf moet ik aan het balletje denken en dan is mijn focus daarop gericht. Het is een fantastische keuze gebleken, want het zorgt ervoor dat ik mijn dagelijkse dingen kan blijven doen." Hij speelt zelfs in de nationale selectie van golfers met een lichamelijke beperking. Als ik dit niet deed, had ik denk ik niet meer geleefd!”

Richards vrouw Mariëlle werkt als purser bij de KLM. Tijdens haar werk ontmoette ze een MS-patiënt die terugkwam uit Moskou waar hij een stamceltransplantatie had ondergaan. “Het is echt een wervelwind waar we in zitten. Richard ging de laatste tijd achteruit en net voordat hij wilde beginnen aan nieuwe en zwaardere medicatie kwam dit op ons pad. Wij dachten altijd dat de behandeling niet kon voor Richard, maar dat bleek wel mogelijk te zijn.”

In Moskou was plaats. Op 15 maart wordt Richard in Moskou verwacht voor zijn behandeling. Zijn broer gaat hem wegbrengen voor de stamceltransplantatie. Het is een zwaar proces, maar als zijn vrouw hem na een maand mag ophalen, kan hij gaan revalideren. "Het is een wonder als ik dan na 22 jaar niet meer bang hoef te zijn voor mijn toekomst.”

"Ik zou het zeker willen betalen, maar ik heb het niet.”

Er is echter nog één ding dat hem tegenhoudt, namelijk dat de behandeling van 65.000 euro niet wordt vergoed door de verzekeringen in Nederland. “Het is een hoop geld. Ik zou het zeker willen betalen, maar ik heb het geld niet.”

Stichting MS Research, het Nationaal MS Fonds en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zien potentie in de behandeling, maar ze geven aan dat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is over de effectiviteit en veiligheid van de therapie. Dat is ook de reden waarom zorgverzekeraars de behandeling niet vergoeden.

Momenteel is er een crowdfunding opgezet en wordt er aandacht gevraagd om Richard en zijn gezin een nieuwe toekomst te bieden. Er zijn heel veel mensen die Richard willen helpen en dat is niet zomaar zegt de vrouw van Richard: “Je gunt het hem enorm! Hij verdient het, want het is zo’n lieve man. Zelf wil hij iedereen helpen, ook al is het niet altijd even makkelijk.”

De teller staat inmiddels op 22.325 euro. Richard en zijn familie zijn overweldigd door de steun van iedereen: “Het is echt fantastisch dat mensen dit doen, ook al hebben zij soms zelf genoeg problemen, dat zegt heel veel.”

