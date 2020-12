'Nokia-telefoons zo groot als een handtas', zendamateurs doen verzameling in de verkoop

Wachten op privacy instellingen... Een deel van de collectie die te koop staat. Volgende Vorige vergroot 1/2 De collectie staat de koop bij Stichting Erfdgoed in Eindhoven

Met pijn in het hart doet zendamateur Cor Moerman uit Budel bijna zijn complete collectie van zendapparatuur in de verkoop. Meer dan 10.000 spullen, van radio's tot kleine onderdelen, liggen op nieuwe eigenaren te wachten bij de stichting Onterfd Goed in Eindhoven. Na ruim 25 jaar valt het doek voor het museum voor zendamateurisme. Cor Moerman (83) kan geen opvolger vinden om zijn levenswerk voort te zetten.

"Ik kon nooit iets weggooien", zegt Cor die 'met pijn en moeite' een indrukwekkende collectie van zendapparatuur en ontvangers opbouwde. Hij was in de jaren tachtig opsporingsambtenaar bij de Radio Controle Dienst en haalde piratenzenders uit de lucht in Den Haag. Later verhuisde hij naar Brabant.

In Budel had hij de ruimte om een museum te beginnen. Het grootste deel van de collectie gaat nu in de verkoop. Of de spullen uiteindelijk een goede bestemming krijgen, dat betwijfelt hij, maar zegt hij: "Alles is beter dan naar de milieustraat."

Alleen een paar pronkstukken liggen nog in het museum in Budel. Zoals een zender die van een gehandicapte man was. Slimme techneuten maakten met onderdelen van cassetterecorders een joystick, waarmee de man toch de zender kon bedienen. Dat soort spullen wil Cor niet van de hand doen: "Voor een leek zijn het vaak rare, lompe dingen, maar het gaat om het verhaal erachter."

"De huur van dat depot was niet meer op te brengen."

Wat er met die topstukken gaat gebeuren is nog ongewis. Het tot aan de nok met apparatuur gevulde depot, werd uiteindelijk een molensteen om de nek van het museum.

"De huur van dat depot was niet meer op te brengen", zegt Martin Beekhuis die ook nauw bij het museum betrokken was. "We hebben te lang alles bewaard en opgeslagen. We hadden strenger moeten selecteren." Als voorbeeld noemt hij 1300 Nokia-telefoons die zo groot zijn als een handtas: " Die wil niemand hebben en we kunnen er niets mee."

Wat bij de stichting Onterfd Goed klaarligt voor de verkoop, is volgens Martin de 'B-collectie'. Toch zitten daar ook prachtige spullen bij voor de liefhebbers. Wat helemaal niet meer bruikbaar was is ondertussen naar de vuilstort gebracht.

"Er zijn genoeg jongeren die technisch aan het knutselen zijn, maar die hoor je niet."

De hobby van zendamateurisme lijkt een aflopende zaak te zijn. Verreweg de meeste mannen die nog uitzenden op de kortegolf zijn oude knarren, zegt ook Martin. Maar volgens hem is de hobby nog springlevend. "Er zijn genoeg jongeren die technisch aan het knutselen zijn, maar die hoor je niet, want ze werken met digitale technieken. Zo is er bijvoorbeeld Moonbouncing, een techniek waarbij radiosignalen reflecteren via de maan.

Cor Moerman die ook nog eens herstellende is van een hartoperatie geeft de moed nog niet helemaal op. Of deze verslaggever geen interesse heeft om het museum voort te zetten, vraagt hij. "Onkruid vergaat niet", voegt hij er optimistisch aan toe.

