De digitale kerstboom is geopend, misschien hangt er wel een videoboodschap voor jou in

Aan wie wil jij een kerstboodschap sturen waar je deze kerst niet bij kan zijn? vergroot

Wie ga jij enorm missen tijdens kerst? In onze digitale kerstboom zie je misschien wel de kerstboodschap van jouw geliefde of familielid. Of je stuurt een videoboodschap die wij voor je in de boom 'hangen'. Zo kan je iemand verrassen met een speciale boodschap.

Kijk hieronder in onze virtuele kerstboom. Achter de kerstballen vind je de kerstwensen:

Wil jij zelf een boodschap in de kerstboom hangen?

Neem een video van maximaal 30 seconden op.

Film horizontaal (liggend beeld).

Stuur je video via WhatsApp naar 06-53641449.

In deze video legt Christel de Laat uit hoe het werkt:

