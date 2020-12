Fietskoeriers profiteren van strenge lockdown: 'De één zijn dood is de ander zijn brood'

Fietskoeriers profiteren van strenge lockdown vergroot

De één zijn dood is de ander zijn brood, geldt sinds de strenge lockdown ook voor koeriersbedrijven. In grote steden zie je tegenwoordig veel fietskoeriers door de stad rijden, want nu er zoveel winkels dicht zijn doen zij goede zaken.

Toen de strenge lockdown inging, merkten ze het bij Tour de Ville in Tilburg meteen. "Het aantal pakketten is bijna verdubbeld," zegt Vincent Telgen, bedrijfsleider bij Tour de Ville in Tilburg. Had hij eerst zo'n drie koeriers op pad, nu zijn het er zes. Ze werken vooral 's avonds. Eén koerier bezorgt rond de vijftig pakketjes, dus dat zijn er in Tilburg nu in totaal driehonderd per avond.

Door de lockdown krijgt het koeriersbedrijf heel andere verzoeken dan vroeger. Bedrijven willen pakketjes op privéadressen bezorgd hebben, omdat mensen niet meer op kantoor werken.

"Door corona was het al heel druk. En nu komt daar weer een schep bovenop."

Telgen: "Door corona was het al heel druk. En nu komt daar weer een schep bovenop, dat merk je heel duidelijk." En dat terwijl dit al de drukste tijd van het jaar is, door Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en Kerstmis.

De pakketjes gaan van carnavalsemblemen tot flessen wijn tot, uiteraard, heel veel kleding: "Ons maximum is 40 bij 40 bij 60 centimeter en tien kilo," legt Telgen uit: "Ik heb liever niet van die enorme pakketten. Want als ik er een paar van dat formaat heb, dan zit die bak zo vol."

De meeste fietsen van het bedrijf hebben een grote bak aan de voorkant. Daar kunnen gemiddeld dertig pakketten in. Ze hebben elektrische ondersteuning: "In die bakken gaat soms honderd kilo. Dat krijg je niet meer alleen met beenkracht op gang." Maar er zijn ook snellere fietsen zonder bak voor koeriers met een rugzak.

Qua medewerkers is het volgens Telgen heel gevarieerd: van 18 tot 65, scholieren, studenten en gepensioneerden. "Ze hebben één gemene deler: ze vinden fietsen leuk."

"Ik zou nooit zo veel sporten als ik dit werk niet zou doen."

Dave Saarloos is een van de fietskoeriers. Aan zijn slanke bouw zie je dat hij al aardig wat kilometers in de benen heeft. Hij heeft echt plezier in het werk: "Met slecht weer is het soms moeilijk, dan moet je er even doorheen. Maar ik merk dat m'n conditie supergoed is. Ik zou nooit zo veel sporten als ik dit werk niet zou doen."

Dave zegt het schoorvoetend, maar het is nu eenmaal zo: "Ik vind het zo'n lullige uitspraak. Maar de één z'n dood, de ander z'n brood zeggen ze toch? Natuurlijk hoop ik dat het niet zo extreem is, maar zo is het wel. In onze sector loopt het gewoon goed nu."

Dave op pad als fietskoerier:

