Tilburgers lijken alcohol maar moeilijk te kunnen laten staan: Nijmegen aan kop bij Ik Pas-wedstrijd

Foto: archief vergroot

Kunnen de Tilburgers de fles moeilijk laten staan? Of zijn ze gewoon niet op de hoogte van de uitdaging van Nijmegen? Begin december nodigde Nijmegen de Kruikenzeikers uit voor een echte battle. Onder het motto 'Ik Pas' riepen ze zowel hun eigen inwoners als die van Tilburg op om in januari een maand lang geen alcohol te drinken.

Malini Witlox Geschreven door

"The battle is on", aldus Nijmegen. Welke stad krijgt de meeste mensen zover om tijdens dry january geen alcohol te drinken?

Het was een uitdaging van burgemeester Hubert Bruls die bestuurlijk Tilburg maar al te graag accepteerde. Zo ging wethouder Rolph Dols de uitdaging in een video aan. De keuze voor de strijd tussen deze twee steden is gemaakt omdat Tilburg en Nijmegen qua bevolking en omvang vergelijkbaar zijn. Zo zijn er in beide steden veel mbo -, hbo - en universitaire studenten.

Achterstand

Toch lijken Tilburgers niet zo te porren voor een maandje zonder alcohol. In Tilburg schreven tot nu toe 129 deelnemers zich in, in Nijmegen zijn dat er maar liefst 808.

Misschien is het omdat Nijmegen grof geschut inzet, tegenover het tweede garnituur van Tilburg. Zo reageert in Tilburg niet de burgemeester maar wethouder Rolph Dols. En ook Tilburg University zet niet kersvers collegebestuurder Wim van de Donk in, maar vice-rector Jantine Schut.

Nog twee weken

Als Omroep Brabant kunnen we het natuurlijk niet zomaar accepteren dat de Gelderlanders winnen. Komop, Tilburgers. Doe je best en schrijf je in. De achterstand is enorm, maar it ain't over till the fat lady sings. We hebben nog twee weken om de Nijmegenaren te verslaan. De kroegen zijn dicht en carnaval start pas in januari, dus dit wordt een makkie.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.