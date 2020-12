Leigh Anne raakte haar huis kwijt door de toeslagaffaire: 'Ons leven staat op pauze'

Leigh Anne Jansen: 'Ik hoop dat alles uit de kast wordt getrokken om dit te herstellen' (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire is donderdagmiddag gepresenteerd. Het oordeel van de commissie Van Dam loog er niet om: 'Ouders is ongekend onrecht aan gedaan.' Zo'n 26.000 ouders kwamen in grote financiële problemen omdat ze door de Belastingdienst onterecht werden verdacht van fraude met kinderopslag. Een van hen is Leigh Anne Jansen uit Eindhoven. Haar leven wordt in beslag genomen door de toeslagenaffaire: "Ons leven staat op pauze."

Zo'n zes jaar is Leigh Anne Jansen uit Eindhoven dag en nacht bezig met de toeslagenaffaire. De commissie Van Dam maakte donderdag korte metten met het beleid van de Belastingdienst en met alle ambtenaren en politici die erbij betrokken waren. Leigh Anne is blij dat er nu schot in de zaak komt. "Ik kan me goed vinden in het oordeel van de commissie. Dat geeft ook aan dat de nadruk op het herstel moet liggen en dat de gedupeerden snel moeten worden gecompenseerd. En niet in het tempo zoals dat nu gaat", zegt ze.

Als het goed is heeft ze binnen vier maanden een gesprek met de betrokkenen. "Maar er zijn nog ontzettend veel ouders die op de wachtlijst staan." Leigh Anne en haar gezin hebben door de affaire al moeten verhuizen. "Dat heeft nog steeds een grote impact. Ons leven staat op pauze. Als we worden gecompenseerd, kunnen we verder met ons leven."

Of Leigh Anne nog vertrouwen in de goede afloop heeft? "Dat is lastig te beantwoorden. Zoals de commissie zegt: alles wat fout kon gaan, is fout gegaan. Van de Tweede Kamer tot en met de Belastingdienst. Het herstel van ons vertrouwen gaat veel tijd kosten. Zonder de politici Renske Leijten en Pieter Omtzigt en advocaat Eva Gonzáles Pérez hadden we de hoop al laten varen."

Sommige dossiers in de toeslagenaffaire lopen al zes jaar en langer. "Dat is een groot deel van je leven waarin je leeft met het dossier. Je kunt niet doen alsof het niet is gebeurd. De kinderen kunnen niet naar de opvang en je kunt economisch niet volledig meedraaien. Ik hoop dat alles uit kast wordt getrokken voor een hersteloperatie die recht doet aan de conclusie van de commissie. Met de kennis van nu hadden de dossiers veel eerder opgelost kunnen worden. Dat had heel veel ouders de nodige leed bespaard."

