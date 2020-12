1/3 Vrachtwagen met uien gekanteld op A58, snelweg tot diep in de nacht afgesloten

De snelweg A58 is bij knooppunt Markiezaat tot een uur of vier donderdagnacht afgesloten geweest. Oorzaak: een gekantelde vrachtwagen met uien. Het ongeluk gebeurde donderdagavond rond negen uur, er raakte niemand gewond. De chauffeur schrok uiteraard wel.

De combinatie was gekanteld nadat ze uit de bocht was gevlogen. De oorzaak is onbekend. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de plek waar de A58 en de A4 op elkaar aansluiten.