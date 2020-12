Brandweer al uren druk met brandende busjes met drugsafval in Leende

Het busje en een kleine vrachtwagen met drugsafval die donderdagavond uitbrandden in Leende, blijven de brandweer werk bezorgen. De voertuigen smeulden vrijdagmorgen nog steeds na. Verder onderzoek door de politie laat dus nog even op zich wachten. De wagens stonden in het buitengebied, aan de Strijperdijk, zo meldt de politie.

Tijdens het blussen van de brand zagen de hulpverleners een auto wegrijden. Het is niet bekend of de mensen die erin zaten, iets met de brand of dumping van het drugsafval te maken hebben gehad. De politie is op zoek naar de bestuurder en naar getuigen. Later op de dag wordt mogelijk duidelijk wat er in de kleine vrachtwagen en het busje lag. Over de milieuschade is niets bekend.