Busjes met drugsafval brandend achtergelaten in Leende, daders gevlogen

In Leende zijn donderdagavond een busje en een kleine vrachtwagen met drugsafval uitgebrand. Ze stonden in het buitengebied, aan de Strijperdijk, zo meldt de politie

De brandweer werd half tien gealarmeerd. Toen brandweerlieden aankwamen op de plek waar het vuur zou zijn ontstaan, zagen ze twee brandende busjes op een zandpad. Ook de politie is poolshoogte komen nemen. Behalve de twee voertuigen gingen ook diverse vaten in de vlammen op. Het leidde tot veel rook.

Tijdens het blussen van de brand zagen de hulpverleners een auto wegrijden. Het is niet bekend of de mensen die er inzaten, iets met de brand of dumping van het drugsafval te maken hebben gehad. De politie is op zoek naar de bestuurder en/of andere getuigen. Later op de dag wordt mogelijk duidelijk wat er in de busjes heeft gelegen.