Ouderen in zorginstellingen Vitalis moeten in quarantaine als ze feestdagen bij familie vieren

Bewoners van zorginstellingen van Vitalis in Eindhoven die tijdens de huidige lockdown op bezoek gaan bij familie of vrienden, moeten daarna twee weken in quarantaine op hun kamer. De maatregel geldt ook voor de komende feestdagen. Bewoners mogen wel gasten ontvangen.

De directie van Vitalis laat dit via de site weten. ”We hebben gekozen voor deze strenge maatregel, omdat de huidige zware lockdown aangeeft dat het risico op een besmetting in een thuissituatie erg groot is. Uit ervaring weten we dat één besmette cliënt kan zorgen voor grote gevolgen voor zowel bewoners als medewerkers. En dat moeten we zoveel mogelijk proberen te voorkomen.”

Kees de Vaal, voorzitter van de centrale cliëntenraad van Vitalis: "Ik kan er begrip voor opbrengen. Dit gezien het grote risico op besmettingen en omdat we bij onder meer Peppelrode (een van de Vitalis-vestigingen, red.) al een aantal positieve gevallen hebben." In een optie om mensen na terugkomst te laten testen, ziet hij niets.

Landelijke regels

Als bewoners mensen willen ontvangen, gelden de eerder deze week aangescherpte, landelijke regels. Dat betekent:

twee gasten per persoon per dag,

drie bezoekers met de kerstdagen,

ze moeten anderhalve meter afstand houden,

een mondneusmasker is verplicht,

ze moeten letten op (hand)hygiëne.

Ondertussen doet Vitalis er alles aan om de (feest)dagen zo fijn en gezellig mogelijk te maken voor bewoners. Alle geplande activiteiten gaan, met zoveel mogelijk door binnen de regels, zo laat de directie ook weten.

'Ontzettend belangrijk'

“Voor onze bewoners vinden wij het ontzettend belangrijk dat zij hun familieleden en vrienden kunnen blijven zien. Het liefst via een veilig bezoek op een van onze instellingen want dat levert minder risico’s op voor de bewoners en medewerkers van de afdeling”, stelt de directie. Zij wijst familie en vrienden van haar bewoners ook op de mogelijkheid van beeldbellen.

“De landelijke lockdown vraagt veel van iedereen en vergt veerkracht. Wij komen ook hier weer doorheen, met elkaar en voor elkaar”, aldus de directie.

'Zware periode'

Volgens een woordvoerder van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties in ons land, volgt Vitalis landelijke richtlijnen. Eerder deze week waren er ook oproepen elders uit het land om 'vader en moeder niet voor de kerst in huis te nemen.' De ActiZ-woordvoerder: "Ik snap waarom mensen hiermee moeite zullen hebben, maar het is echt landelijk beleid. Het is voor iedereen een zware periode, maar besef wel wat je ermee op de hals haalt."

