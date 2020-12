Ouderen Vitalis moeten twee weken in quarantaine als ze feestdagen bij familie vieren

Bewoners van instellingen die vallen onder zorgorganisatie Vitalis in Eindhoven mogen geen kerst en/of oud en nieuw vieren bij familie. Mochten ze dat wel doen, dan moeten ze na terugkomst twee weken verplicht in quarantaine op hun kamer. Wel mag er dan contact met de familie zijn.

De directie van Vitalis laat dit via de site weten. ”We hebben gekozen voor deze strenge maatregel, omdat de huidige zware lockdown aangeeft dat het risico op een besmetting in een thuissituatie erg groot is. Uit ervaring weten we dat één besmette cliënt kan zorgen voor grote gevolgen voor zowel bewoners als medewerkers. En dat moeten we zoveel mogelijk proberen te voorkomen.”