Pascal zamelt geld in voor horeca-ondernemers door het hele weekend muziek te draaien

Op een geheime plek startte vrijdagochtend een muzikale benefietactie voor horeca-ondernemers in de gemeente Woensdrecht. Organisator Pascal Brugman uit Huijbergen wil onder de naam 'Muziekhuis voor horeca Woensdrecht' iets doen voor de ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Een soort Serious Request, maar dan regionaal.

De actie begon in een grote loods bij Ossendrecht, die helemaal feestelijk was ingericht voor artiesten en gasten. Maar een slechte internetverbinding gooide roet in het eten. Daarom werd het hele circus verplaatst naar een woonkamer in Heijbergen. Met een paar uur vertraging ging de benefietactie alsnog online.