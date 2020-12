Vrouw (72) mishandeld en bedreigd bij overval op haar huis in Tilburg

1/2 Daders op de vlucht na overval op huis in Tilburg

Een vrouw van 72 is donderdag mishandeld bij een overval op haar huis in Tilburg. Twee mannen waren rond middernacht haar woning aan de Djatistraat binnengedrongen. Ze bedreigden haar met een voorwerp dat op een pistool leek.

Bij het tumult dat toen ontstond, werd ze mishandeld. De vrouw is hierbij geslagen, maar voor zover bekend vielen haar verwondingen mee. Ze was wel heel erg geschrokken, volgens de politie.

Slachtoffer waarschuwde buurman

De overvallers hebben onder meer een portemonnee met pasjes buitgemaakt. Het slachtoffer, dat er alleen woonde, waarschuwde daarna een buurman. Vervolgens kwam de politie in actie. Aan haar vertelde de bewoonster dat de mannen haar huis via de achterkant waren binnengekomen. De politie heeft in de omgeving van het huis vergeefs naar de daders gezocht.