Met 240 kilometer per uur over de A59 waar 130 mag

Archieffoto vergroot

Een 23-jarige man maakte het in de nacht van donderdag op vrijdag wel heel bont: hij scheurde met 240 kilometer per uur over de A59 bij Made. Hij is zijn rijbewijs kwijt en kon zijn auto achterlaten.

Janneke Bosch Geschreven door

Een politieman stond even na middernacht met een lasergun op het viaduct over de A59 bij Made. Hij zag een auto heel hard zijn kant op komen en klokte de snelheid van de bestuurder op 248 kilometer per uur. Met de correctie die daar nog overheen gaat, bleef er nog 240 kilometer per uur over. De toegestane snelheid op dat tijdstip is 130 kilometer per uur.

Auto achterlaten op parkeerplaats

De man is niet veel later aan de kant gezet op de A16. Hij kon volgens de politie niet geloven dat hij zo hard had gereden. Hij moest zijn rijbewijs inleveren en moest ook zijn auto op de parkeerplaats achterlaten. Er is proces verbaal tegen hem opgemaakt.

