Politiebureau ontruimd nadat vrouw oud explosief komt brengen

Het politiebureau in Drunen is ontruimd nadat iemand er een oud explosief naartoe heeft gebracht.

Rond kwart voor twaalf is er een vrouw het bureau binnengewandeld die het explosief wilde komen brengen. Het zou gaan om een mortier. Het explosief is op de stoep voor het bureau gelegd. Het bureau aan de Dillenburgstraat is ontruimd.