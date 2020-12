Politiebureau ontruimd nadat vrouw verroest explosief kwam brengen

Foto: Erik Haverhals vergroot

Het politiebureau in Drunen is vrijdag ontruimd nadat een vrouw er een oud explosief naartoe had gebracht. De EOD heeft het explosief onderzocht en inmiddels afgevoerd.

Rond kwart voor twaalf wandelde een vrouw het bureau binnen die het explosief wilde komen inleveren. Het zou gaan om een mortier. Het explosief werd op de stoep voor het politiebureau gelegd. Het bureau aan de Dillenburgstraat werd uit voorzorg meteen ontruimd.

Hermetisch afgesloten

Ook de bewoners van twee naastgelegen huizen moesten hun woningen uit en de straat werd hermetisch afgesloten, zo vertelde een getuige. Er werden linten gespannen om te zorgen dat er niemand meer in de buurt van het politiebureau kon komen.

Het lijkt een gedemonteerd stuk munitie te zijn, denkt Michael van Creij, een van de agenten die voor het politiebureau staat. Mogelijk is het een stuk van een mortiergranaat. Maar precies is het nog niet te zeggen, want het explosief is erg verroest. De vrouw die het kwam brengen zou het al enige tijd in huis hebben gehad.

'Niet bij de gevonden voorwerpen'

"Op zich heel goed dat mevrouw ingreep", lacht een woordvoerder van de politie, "maar zo'n explosief leg je over het algemeen niet zomaar bij de gevonden voorwerpen neer."

