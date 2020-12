Dankzij Kamp van Koningsbrugge krijgt het Korps Commandotroepen veel meer aanmeldingen

Het team van Kamp van Koningsbrugge (foto: AvroTros) vergroot

Het aantal aanmeldingen bij het Korps Commandotroepen is fors gestegen. Het Ministerie van Defensie schrijft dat toe aan de televisieserie Kamp van Koningsbrugge. De opleiding in Roosendaal krijgt normaal één of twee aanmeldingen per dag, nu zijn dat er vier tot zeven.

In het tv-programma van Jeroen van Koningsbrugge, zelf geboren in Roosendaal, proberen 15 mannen en vrouwen door de selectieprocedure tot commando te komen. In de wekelijkse afleveringen is te zien dat de druk wordt opgevoerd en er steeds meer mensen afvallen.

Brabanders

"De kwantiteit zegt nog niks over de kwaliteit maar er zullen ongetwijfeld nieuwe commando's tussen zitten", zegt majoor Bart de Graaff die met de werving is belast. De veteraan zit ook zelf in het televisieprogramma. Het wordt gemaakt door AVROTROS en is een kijkcijferhit op zaterdagavond met vaak meer dan een miljoen kijkers.

Het programma heeft sowieso een hoog Brabants gehalte met presentator Jeroen van Koningsbrugge, instructeur Ray Klaassens uit Helmond en drie Brabantse deelnemers.

Voor de serie is onder meer gefilmd op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal, tentenkamp Noord op de Rucphense Hei en de vaarschool in Raamsdonksveer. Het programma is gemaakt in samenwerking met defensie.

Korps

Het korps werd in 1942 opgericht in Schotland. Na de oorlog streken de special forces al gauw neer op de kazerne in Roosendaal. De eenheid heeft over de hele wereld speciale inzetten gehad met uiteenlopende (geheime) missies in onder meer Korea, Bosnië, Afghanistan, Irak en Mali. Drie van de vier hoogste onderscheidingen binnen de krijgsmacht van de voorbije jaren waren voor de commando's Marco Kroon, Gijs Tuinman en het korps zelf.

De opleiding tot commando is een van de allerzwaarste binnen defensie. Slechts een klein deel van de rekruten haalt de eindstreep en ontvangt de groene baret. Vrouwen zijn nog nooit door de selectie gekomen.

