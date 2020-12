Buurthuizen blijven open tijdens lockdown: 'Zodat mensen niet eenzaam verkommeren'

De deuren van coöperatie Copernikkel zijn nog steeds geopend vergroot

Bijna alles is gesloten tijdens deze lockdown, maar buurthuizen mogen openblijven. Allemaal om kwetsbare mensen toch te kunnen ondersteunen. En daar zijn ze blij mee in buurthuis Copernikkel in de wijk Boschveld in Den Bosch.

De multiculturele wijk kent maar liefst 60 verschillende nationaliteiten en veel mensen hebben een slecht netwerk, zijn eenzaam of hebben problemen met de Nederlandse taal. "Veel mensen lopen verloren", zegt Janneke Franke van Copernikkel. "Het is echt nodig dat we openblijven."

Copernikkel is niet zomaar een buurthuis, maar een grote coöperatie waarin verschillende initiatieven samenwerken. Er wordt taalles gegeven, kleding gemaakt en hersteld en fietsen gerepareerd. En dat zijn nog maar een aantal dingen die er gebeuren in de wijk. Allemaal om mensen te helpen en met elkaar te verbinden. Mensen zonder vangnet of met weinig geld komen naar het buurthuis voor hulp of gezelligheid.

Selma en Munno vertellen waarom het buurthuis zo belangrijk voor hen is:

Met de nodige maatregelen kunnen deze buurthuizen dus open blijven. Zo staat er desinfecterende gel bij de deur en draagt iedereen een mondkapje of gezichtsscherm. Ook is het aantal mensen dat binnen mag beperkt en zijn mensen alleen welkom op afspraak. Al laten ze iemand in nood natuurlijk nooit voor de deur staan.

Dat mensen het buurthuis ook in deze tijd weten te vinden, blijkt wel uit het feit dat er mensen zijn om koffie te drinken of om kerstpakketten voor alle vrijwilligers in te pakken. Maar niet iedereen durft natuurlijk buiten te komen tijdens deze lockdown.

"Het is best moeilijk om die mensen te bereiken, want die zijn meestal niet zo digitaal ingesteld", zegt Franke. "Maar we hebben ook een project waarbij we bij die mensen thuis langsgaan om te vragen of ze iets nodig hebben." Zo hoopt het buurthuis dat niemand zich verwaarloosd voelt in deze tijd.

