Man gruwelijk mishandeld, maar waarom blijft onduidelijk: 6 jaar cel voor twee daders

Forensische medewerkers doen onderzoek (Foto: Anthony deCock/De Kort Media) vergroot

Voor een gruwelijke mishandeling in Bergen op Zoom zijn twee mannen (35 en 30) veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tegen de mannen was acht jaar cel geëist voor poging tot doodslag. Tegen een vrouw (29) was 62 dagen celstraf geëist, maar zij werd vrijgesproken door de rechtbank in Breda.

De mishandeling was in de nacht van 7 op 8 februari in een appartementencomplex aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom. Aan de mishandeling hield het slachtoffer een reeks ernstige verwondingen over: een losgeslagen bovenkaak, een gebroken onderkaak, gebroken ribben, een ingeklapte long en bloedingen in het hoofd. Tijdens de zitting beschreef de officier van justitie de actie van de verdachten als 'een minachting voor het leven van het slachtoffer'.

Agenten vonden de zwaargewonde tussen de containers in het appartementencomplex. Daar was hij door de verdachten over de betonnen trap naartoe gesleept. In het ziekenhuis heeft de man nog enige tijd in coma gelegen. Het motief voor de mishandeling is tijdens de rechtszaak onduidelijk gebleven.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.