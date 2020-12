FC Den Bosch en FC Eindhoven schieten niks op met 1-1, Helmond Sport toont veerkracht in Alkmaar

Iker Pozo van FC Eindhoven legt doelpuntenmaker Ringo Meerveld neer (Foto: Orange Pictures/Ben Gal) vergroot

FC Den Bosch en FC Eindhoven hielden elkaar vrijdagavond in een Brabants onderonsje met 1-1 in evenwicht. Daarmee schoten beide ploegen op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie vrijwel niks op. Helmond Sport toonde tegen Jong AZ veerkracht door tot tweemaal toe terug te komen van een achterstand. In Alkmaar werd het 2-2.

FC Den Bosch - FC Eindhoven: 1-1

Ondanks de verdienstelijke 7de plek van FC Eindhoven was het de thuisploeg (toen nog nummer 19) die het spel maakte. Dit leidde tot een fraaie treffer van Ringo Meerveld, die via onderkant lat zijn ploeg op voorsprong zette. De Bosschenaren roken bloed en kregen grote kansen om verder uit te lopen. In het laatste kwart van de wedstrijd trokken de Eindhovenaren het initiatief meer naar zich toe met een goal door Hugo Botermans tot gevolg. Al met al is 2020 voor FC Den Bosch een jaar om snel te vergeten. Door een beter doelsaldo staat het een-na-laatste, nipt boven hekkensluiter FC Dordrecht. Eindhoven vinden we terug op een 7de stek.

Jong AZ - Helmond Sport: 2-2

Tegen de beloften van AZ veroverde Helmond Sport een punt. Dat deed de formatie van Wil Boessen door tweemaal terug te komen van een achterstand. Thijs Oosting was aan de zijde van de Noord-Hollanders met twee goals een ware plaaggeest voor de rood-zwarte defensie. Gaétan Bosiers (voor rust) en Anton van Keilegom (na rust) maakten die goals echter ongedaan. Door het gelijkspel staat Helmond Sport nu 15de.

NAC - FC Volendam: 3-0.

NAC heeft de laatste wedstrijd voor de winterstop winnend afgesloten. In Breda was de ploeg met 3-0 te sterk voor FC Volendam. Een hoofdrol was er voor NAC-spits Sydney van Hooijdonk, die als invaller tweemaal scoorde. Door de overwinning staan de Bredanaren vierde. Lees hier het uitgebreide wedstrijdverslag.

