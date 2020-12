Mannen rijden weg in donker busje na schietpartij in Den Bosch

De politie doet vrijdagavond aan de Philippus de Montestraat in Den Bosch onderzoek naar een schietpartij. Daarbij vielen geen gewonden, meldt een woordvoerder. Wel raakte de gevel van een woning licht beschadigd.

Wat er precies is voorgevallen, is nog onduidelijk. Agenten zijn op zoek naar een een aantal mannen, dat rond acht uur bij het voorval betrokken zou zijn geweest. Zij zijn nadat de schietmelding bij de politie binnenkwam in een donker busje weggereden.