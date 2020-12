Politie zoekt witte auto nadat fietser is geschept in Roosendaal

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

De politie is op zoek naar een witte auto die vrijdagmiddag een fietser heeft aangereden op de Borchwerf in Roosendaal. Eerder meldde de politie dat de betreffende auto was gevonden, maar dat bleek later niet het geval. De bestuurder ging ervandoor zonder zich om het 64-jarige slachtoffer te bekommeren.

De aanrijding vond rond vijf uur vrijdagmiddag plaats op de kruising van de Gastelseweg met de Borchwerf. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer uit Roosendaal is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Witte Volkswagen Polo

Aan de hand van camerabeelden wordt nu bekeken wie de bestuurder van de auto was tijdens het ongeluk. De politie vraagt mensen die camerabeelden hebben van het ongeluk of die getuige waren van de aanrijding zich te melden.

