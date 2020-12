Schietpartij in Den Bosch: twee mannen opgepakt

Er zijn twee mannen aangehouden voor de schietpartij bij een huis aan de Philippus de Montestraat in Den Bosch. De aanleiding voor de schietpartij ligt in de relationele sfeer.

Vrijdagavond rond acht uur werd geschoten bij het huis in de straat. Niemand raakte gewond. Wel raakte het huis beschadigd. Ook is een auto vernield die in de straat geparkeerd stond.