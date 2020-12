1/2 Kerstmis in lockdown: meeste Brabanders houden zich aan coronaregels

Verreweg de meeste Brabanders vieren kerst niet met meer mensen dan is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Maar een klein deel van de Brabanders zegt de bezoekersregeling te overtreden.

Volgens de coronaregels is het met kerst toegestaan om met drie bezoekers boven de 13 jaar kerst te vieren, zowel uit als thuis. Een grote meerderheid van die Brabanders neemt die regel in acht: 92 procent houdt zich netjes aan het maximaal aantal bezoekers thuis, 95 procent gehoorzaamt de regel op bezoek.

Klein deel overtreedt bezoekersregel Maar niet iedereen denkt er zo over. Acht procent van de Brabanders die dit jaar visite krijgt, ontvangt meer dan drie bezoekers boven de 13 jaar oud. Van de Brabanders die met kerst op visite gaat, verbreekt 'maar' vijf procent die regel.

Wandelen, tv kijken en netflixen Dan resteert er nog een vraag: met wat voor dagbesteding brengt Brabant de kerst door? Tien procent blijkt kerst zoveel mogelijk te vermijden. Bijna een kwart van de mensen (22 procent) gaat in elk geval een netflixmarathon houden.

22 procent van de mensen zet een kerstgerelateerde uitzending op de radio of tv aan. 37 procent van de mensen gooit het letterlijk op bordspelletjes en 61 procent van de Brabanders maakt ergens tijdens beide kerstdagen een wandeling. Maar zes procent van de mensen zegt een mis of dienst online of op tv te gaan volgen.