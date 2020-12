Mis niets van de nachtmis in de Sint-Jan op kerstavond: Omroep Brabant zendt de dienst live uit

De Sint-Jan in Den Bosch (archieffoto: Omroep Brabant). vergroot

De nachtmis in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is op kerstavond live te volgen bij Omroep Brabant. Vanwege de coronamaatregelen wordt de klassieke dienst dit jaar online gehouden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Zo hoeft niemand de nachtmis in een van de mooiste kerken van Brabant te missen. De mis in Den Bosch is zowel op tv als op de website van Omroep Brabant te volgen. De Nachtmis begint om tien uur en eindigt om kwart over elf ’s avonds.

De nachtmis in de Sint-Jan staat bekend als een van de mooiste kerstdiensten in Brabant. Tijdens de huidige lockdown mogen kerken volgens de regels open, maar enkel voor beperkt publiek. Veel kerken houden daarom online diensten.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.