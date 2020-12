Zonder straf je (illegale) vuurwerk inleveren: 'Dit spul ligt al twee jaar thuis'

Kanonslagen, cobra’s en een noodsignaal dat wordt gebruikt op zee: het is een kleine greep van het vuurwerk dat zaterdag werd ingeleverd in Tilburg en Berkel-Enschot. Op twee plekken konden mensen hun vuurwerk inleveren zonder daarvoor te worden vervolgd. “Ik heb dit spul al twee jaar thuis liggen, maar ik kan het nergens kwijt. Bij de vuilstort wilden ze het niet. Dus ik ben blij dat ik er nu vanaf ben”, aldus een man.

Het kabinet besloot vorige maand tot een vuurwerkverbod vanwege corona. Er mag geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd of afgestoken. En mensen mogen het niet op zak hebben in publiek ruimtes. Omdat de regels nu ineens veranderd zijn tijdens de wedstrijd willen gemeentes er voor zorgen dat je op een veilige manier van je vuurwerk af kunt. Vrijdag kwam de toezegging van de minister van Justitie en Veiligheid dat mensen die aan de actie meedoen, niet vervolgd worden.

Niet druk Op een parkeerterrein in Berkel-Enschot staat een bus, met twee mannen van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoeren van vuurwerk. Er zijn ook twee beveiligers. Heel druk hebben ze het niet, want er komen maar weinig mensen. Aan het eind van de ochtend zijn er drie mensen geweest. De opbrengst: wat legale rotjes en illegale cobra’s.

Zoon gepakt met illegaal vuurwerk

’s Middags staan ze op een parkeerplaats in de Reeshof in Tilburg. “Mijn zoon is gepakt met illegaal vuurwerk”, vertelt een vader. “Hij had dit nog liggen en ik vind het veel te gevaarlijk om dat thuis te laten liggen. Natuurlijk ben ik vroeger ook jong geweest en heb ook wel eens wat uitgehaald, maar dit soort vuurwerk is van een heel andere klasse.”