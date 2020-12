Burgemeester Jorritsma over 500 demonstranten in binnenstad: 'Rustig verlopen'

Foto: Sem van Rijssel vergroot

Volgens de Eindhovense burgemeester John Jorritsma is de drukbezochte demonstratie tegen coronamaatregelen zaterdagmiddag 'redelijk goed en rustig verlopen'. Dat schrijft hij in een brief aan leden van de gemeenteraad.

Rebecca Seunis Geschreven door

Volgens de burgemeester waren er op het drukste moment zo'n vijfhonderd mensen aanwezig in het centrum van Eindhoven. "Verschillende sprekers konden hun standpunt naar voren brengen. De aanloop van deelnemers was de hele dag niet groter dan de 500 mensen die de organisatie vooraf had gemeld. De aanwezigen volgden de aanwijzingen van gemeente en politie, met name om anderhalve meter afstand te houden, voldoende op", aldus Jorritsma.

Officiële waarschuwing

Rond kwart voor zes werd nog een officiële waarschuwing afgegeven omdat teveel deelnemers op dat moment onvoldoende afstand hielden, valt verder in de brief te lezen. "De organisatie heeft de waarschuwing ter harte genomen en gedeeld. Daarna verbeterde de situatie."

Jorritsma gaf toestemming voor de demonstratie omdat "demonstreren in Eindhoven is toegestaan, ook in tijden van corona". Op het 18 septemberplein in het centrum kwamen honderden mensen samen. Er was een groot podium neergezet voor sprekers, muzikanten en onder andere een drumceremonie.

"Vooraf heeft de organisatie aangegeven dat deze manifestatie als doel had om mensen te verbinden en zo samen bewust te worden van deze periode en deze met een liefdevolle houding te doorstaan", aldus Jorritsma. De organisatoren noemden de demonstratie 'Licht op Verbinding'.

