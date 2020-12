Loting achtste finale KNVB-beker: PSV speelt uitwedstrijd tegen FC Volendam

De KNVB-beker (foto: VI Images). vergroot

PSV speelt in de achtste finale in het TOTO KNVB-bekertoernooi een uitwedstrijd tegen FC Volendam. De wedstrijd staat gepland voor 19, 20 of 21 januari.

In het vrouwenvoetbal is er geloot voor de kwartfinale. De PSV-vrouwen spelen een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De wedstrijd wordt gespeeld op 5 of 7 februari.

