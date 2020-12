PSV loot FC Volendam in achtste finale van KNVB-beker

PSV speelt in de achtste finale van de KNVB-beker een uitwedstrijd tegen FC Volendam. De wedstrijd staat gepland voor 19, 20 of 21 januari.

PSV is de enige Brabantse club die nog actief is in het bekertoernooi. De Eindhovenaren plaatsten zich afgelopen woensdag voor de volgende ronde door De Graafschap met 1-2 te verslaan. Een wereldgoal van Donyell Malen was het absolute hoogtepunt in die wedstrijd. Willem II werd uitgeschakeld door Vitesse.