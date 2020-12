Auto in vlammen op bij kruispunt in Veen

Het in brand steken van sloopauto's is traditie in Veen in de aanloop naar oud en nieuw (foto: SQ Vision). vergroot

In Veen is zaterdag rond middernacht een auto in vlammen opgegaan. De auto was neergezet op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat.

In de aanloop naar oudjaar en tijdens oud en nieuw is het traditie in Veen om sloopauto's in brand te steken.

"Ook dit keer stond er veel volk bij de brand te kijken", laat een ooggetuige weten. "Enkele honderden mensen kwamen op de brand af. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken maar toen de brandweer aankwam, bleef het rustig. " Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.

De brandweer bluste het vuur in Veen (foto: SQ Vision) vergroot

Stapel autobanden

De afgelopen weken waren er al vaker brandjes op dit kruispunt in Veen. Zo ging in het eerste weekend van december hier ook een auto in vlammen op en eind november een stapel autobanden.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.