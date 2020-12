Coronanieuws: 30 nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, 14 overleden in afgelopen etmaal

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zondag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur dertig nieuwe coronapatiënten opgenomen, in totaal liggen hier nu 370 coronapatiënten.

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, lijkt ook in Nederland te zijn vastgesteld.

Het gaat volgens de Britse minister Matt Hancock 'heel moeilijk' worden om de verspreiding van de nieuwe coronavariant onder controle te krijgen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

11.57 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur dertig nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er 27 minder dan een dag eerder. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). In totaal liggen in de Brabantse ziekenhuizen nu 370 coronapatiënten, vijf meer dan een etmaal geleden. De voorbije 24 uur zijn veertien coronapatiënten overleden. Vijf zijn er overgeplaatst en zeventien coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen.

11.20 - Gevolgen virusvariant voor Nederlands beleid nog onduidelijk

Het is nog te vroeg om te zeggen of de aanwezigheid in Nederland van de nieuwe variant van het coronavirus gevolgen zal hebben voor het geldende coronabeleid. Het RIVM onderzoekt de introductie van de nieuwe variant uit het Verenigd Koninkrijk, pas daarna zal er meer te zeggen zijn, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

11.18 - Ook België verbiedt alle vluchten vanuit Verenigd Koninkrijk

In navolging van Nederland verbiedt ook de Belgische regering alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het inreisverbod gaat zondag om middernacht in en is in eerste instantie 24 uur van kracht, meldt persbureau Belga.

10.53 - 'Nieuwe coronavariant heel moeilijk te bedwingen'

Het gaat volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock 'heel moeilijk' worden om de verspreiding van de nieuwe coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken onder controle te krijgen. "We hebben nog een lange weg te gaan om dit op te lossen", zegt hij over de gemuteerde versie van het virus, die waarschijnlijk een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten.

10.37 - 'Er zullen meer virusvarianten opduiken'

De komende tijd zullen meer varianten van het coronavirus opduiken die we in de gaten moeten houden. Dat zei arts en microbioloog Marc Bonten in WNL op Zondag op NPO 1. De variant is volgens Bonten 'besmettelijker, maar niet dodelijker'. Ook zouden mensen er sneller ziek van worden. Hij is verrast, niet zozeer dat het nieuwe virus is aangetroffen, dat was een kwestie van tijd, maar dat de zorgautoriteiten in Groot-Brittannië er zo stellig over zijn.

10.21 - Eindhoven Airport annuleert vier vluchten

Ook Eindhoven Airport merkt weinig van het inreisverbod dat Nederland heeft ingesteld voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. "Er zijn ongeveer vier vluchten van nu tot en met 1 januari geannuleerd", vertelt een woordvoerder van het vliegveld.

08.00 - 'Viruswaarheid trekt samen op met Amerikaanse lobbyclub'

De actiegroep Viruswaarheid en enkele artsen die in juli een brandbrief tegen de coronawet schreven, werken nauw samen met de John Birch Society, een Amerikaanse lobbyclub, en Robert F. Kennedy jr, om desinformatie te verspreiden over het coronavaccin. Tot die conclusie komen journalisten van het onderzoeksplatform Pointer, het Platform Authentieke Journalistiek en De Groene Amsterdammer. Pointer wijdt haar zondaguitzending aan dit onderzoek.

07.31 - Veel vluchten vanuit Londen geannuleerd na vliegverbod kabinet

Op de sites van Schiphol en van KLM is te zien dat veel vluchten zijn geannuleerd die zondag uit Londen zouden binnenkomen. De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, lijkt ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondagochtend om zes uur in.

06.14 - Extra kamerdebat over coronavariant

PVV-leider Geert Wilders wil een extra Kamerdebat komende week over de nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk rondwaart en vermoedelijk ook in Nederland is ontdekt. Wilders heeft de andere fractievoorzitters in de Tweede Kamer gevraagd zijn voorstel te steunen, meldt hij op Twitter. De PVV-leider kan in ieder geval op steun rekenen van Kamerlid Henk Krol.

Wachten op privacy instellingen...

01.14 - Britse virusvariant ook in Nederland, kabinet stelt vliegverbod in

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondagochtend om zes uur in en geldt tot zeker 1 januari.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.