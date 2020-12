Coronanieuws: Britse virusvariant ook in Nederland, kabinet stelt vliegverbod in

Transavia-toestel staat klaar bij Eindhoven Airport (foto: Hans Janssen). vergroot

Ook deze zondag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, lijkt ook in Nederland te zijn vastgesteld.

Geert Wilders wil komende week een extra Kamerdebat over de nieuwe variant van het coronavirus die in Nederland zou zijn vastgesteld.

09.03 - Brussels Airport: geen vluchten uit Verenigd Koninkrijk omgeleid

Brussels Airport merkt nog geen gevolgen van het inreisverbod dat Nederland heeft ingesteld voor vluchten uit het v Verenigd Koninkrijk. Volgens een woordvoerster van de belangrijkste luchthaven van België in Zaventem zijn vooralsnog geen vluchten omgeleid. Het is wel mogelijk dat passagiers die Nederland als bestemming hadden, uitwijken naar de Belgische luchthaven. Die is nog gewoon open voor vliegverkeer vanuit het VK.

08.00 - 'Viruswaarheid trekt samen op met Amerikaanse lobbyclub'

De actiegroep Viruswaarheid en enkele artsen die in juli een brandbrief tegen de coronawet schreven, werken nauw samen met de John Birch Society, een Amerikaanse lobbyclub, en Robert F. Kennedy jr, om desinformatie te verspreiden over het coronavaccin. Tot die conclusie komen journalisten van het onderzoeksplatform Pointer, het Platform Authentieke Journalistiek en De Groene Amsterdammer. Pointer wijdt haar zondaguitzending aan dit onderzoek.

07.31 - Veel vluchten vanuit Londen geannuleerd na vliegverbod kabinet

Op de sites van Schiphol en van KLM is te zien dat veel vluchten zijn geannuleerd die zondag uit Londen zouden binnenkomen. De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, lijkt ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondagochtend om zes uur in.

06.14 - Extra kamerdebat over coronavariant

PVV-leider Geert Wilders wil een extra Kamerdebat komende week over de nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk rondwaart en vermoedelijk ook in Nederland is ontdekt. Wilders heeft de andere fractievoorzitters in de Tweede Kamer gevraagd zijn voorstel te steunen, meldt hij op Twitter. De PVV-leider kan in ieder geval op steun rekenen van Kamerlid Henk Krol.

01.14 - Britse virusvariant ook in Nederland, kabinet stelt vliegverbod in

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondagochtend om zes uur in en geldt tot zeker 1 januari.

