Coronanieuws: Forse toename aantal coronapatiënten, Nederlanders willen grenzen dicht

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur dertig nieuwe coronapatiënten opgenomen, in totaal liggen hier nu 370 coronapatiënten.

2081 nieuwe besmettingen in Brabant

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, lijkt ook in Nederland te zijn vastgesteld.

Het gaat volgens de Britse minister Matt Hancock 'heel moeilijk' worden om de verspreiding van de nieuwe coronavariant onder controle te krijgen.

23.00

Dit liveblog is afgesloten.

22.40 - Passagiers van ferry's uit VK niet meer welkom in Nederland

Ook passagiers van ferry's uit het Verenigd Koninkrijk zijn niet meer welkom in Nederland vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. Dat hebben ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) laten weten aan de Tweede Kamer.

Het vrachtverkeer en chauffeurs van vrachtwagens zijn uitgezonderd van het verbod. Net als het vliegverbod geldt de maatregel ten minste tot 1 januari 2021.

Het kabinet beseft dat het een "zware maatregel" is. "Echter, gelet op de situatie en de recente ontwikkelingen in het VK, acht het kabinet de maatregel noodzakelijk en gerechtvaardigd."

22.00 - Nederlanders willen grenzen dicht wegens nieuwe variant virus

Nederlanders willen dat de overheid vanwege het nieuwe gemuteerde coronavirus uit voorzorg de landsgrenzen tijdelijk sluit. Dit blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 1700 mensen.

Het overgrote deel van de deelnemers aan dit onderzoek (78 procent) vindt dat Nederland niet afwachtend moet zijn en de landsgrenzen moet sluiten. Op die manier kan het gemuteerde coronavirus niet via onze buurlanden (het Verenigd Koninkrijk, maar ook België en Duitsland) Nederland in komen.

Maar liefst 83 procent vindt het vliegverbod voor inkomende passagiersvluchten uit Groot-Brittannië onvoldoende. Zij willen dat er ook een verbod komt op inkomend verkeer over de weg en over zee.

Het RIVM onderzoekt op dit moment hoe de nieuwe coronavariant naar Nederland is gekomen. Er is nog veel onzeker, benadrukt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

21.40 - Turkije weert vluchten uit Nederland wegens coronamutatie

Turkije weert vluchten uit Nederland omdat ook in ons land een geval met de nieuwe variant van het coronavirus is aangetroffen. De regering in Ankara legt ook vluchten uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een tijdelijk verbod op. Het gaat om een voorzorgsmaatregel.

De variant die vorige week werd ontdekt in het Verenigd koninkrijk is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook bij negen mensen in Denemarken, een in Nederland en een in Australië gevonden. Volgens de Britse regering is die versie van het virus tot 70 procent besmettelijker.

17.30 - Ferry's tussen Nederland en Groot-Brittannië blijven varen

Ferry's tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijven volgens schema varen, ondanks de nieuwe variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is ontdekt. Woordvoerders van ferrymaatschappijen Stena Line en DFDS laten weten dat ze vanuit de overheid geen bevel hebben gekregen om de scheepsverbindingen stop te zetten.

De ferry's zijn er niet alleen voor passagiers, maar vervoeren ook veel vracht. "Er gaan de laatste tijd nog maar heel weinig passagiers mee op onze dienst tussen IJmuiden en Newcastle", geeft de zegsman van DFDS aan. Ook bij Stena Line, die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich, zijn de reizigersaantallen door de virusuitbraak flink afgenomen. "En er gelden al hele strikte maatregelen. Zo zijn de restaurants op de schepen gesloten." Door dat laatste is de capaciteit van de schepen nu ook een stuk beperkter.

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Ook kunnen er voorlopig geen treinen meer rijden. De Belgische regering heeft aangegeven dat de Eurostar vanuit Londen België niet meer in mag. Mogelijk wordt dat besluit maandag nog herzien.

16.15 - Meer coronapatiënten in ziekenhuizen opgenomen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten bedraagt 2113, dat zijn er 48 meer dan zaterdag. Daarvan liggen er 1533 buiten de intensive care (ic), 28 meer dan de vorige dag. Op de ic liggen 580 Covid-patiënten, 20 meer dan de dag ervoor.

Er liggen daarnaast 431 patiënten op de ic die geen corona hebben, 52 minder dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1011, dat zijn 32 patiënten minder dan zaterdag.

In de afgelopen 24 uur zijn zeven patiënten verplaatst tussen de regio's, onder wie geen ic-patiënten.

16.10 - WHO roept op Europese landen op tot actie tegen virusmutatie

Landen in Europa moeten steviger maatregelen nemen tegen het coronavirus nu er een nieuwe, mogelijk besmettelijker variant van het coronavirus circuleert. De Europese afdeling van Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept daartoe op.

De mutatie is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk en is ook vastgesteld in Nederland, Denemarken en Australië, aldus de WHO. Landen in heel Europa moeten hun controle en preventieaanpak verdubbelen, aldus een WHO-woordvoerder. Het agentschap heeft landen wereldwijd opgeroepen het dna van het virus zo veel mogelijk te onderzoeken en de gegevens te delen, vooral als dezelfde mutaties worden gevonden.

Volgens Londen is de nieuwe virusvariant veel besmettelijker. De WHO heeft aanwijzingen dat die makkelijker zou kunnen overspringen tussen mensen. Ook zou het invloed kunnen hebben op coronatesten, maar er is geen bewijs dat de ziekte er erger door wordt.

Nederland, België en Italië laten geen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk meer toe. Oostenrijk werkt daaraan en landen als Frankrijk, Duitsland en Letland overwegen de vluchten op te schorten.

15.35 - 2081 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn 2081 nieuwe besmettingen geteld. Dat is een fikse stijging ten opzichte van zaterdag, toen het er 1821 waren. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM.

14.15 - Ziekenhuisbaas Levi: vaccinatie Nederland moet sneller beginnen

Nederland moet niet te veel treuzelen. Elke dag dat je eerder begint met vaccineren, bescherm je meer mensen. Dat zei de Nederlandse arts Marcel Levi in het tv-programma Buitenhof. Levi geeft leiding aan een aantal ziekenhuizen in Groot-Brittannië en spoorde het kabinet al vaker aan om niet langer te wachten met de vaccinatiecampagne.

"Dit is een noodsituatie. Hoe sneller je begint, hoe sneller je grote groepen mensen kunt beschermen tegen deze infectie. In Groot-Brittannië zijn de afgelopen twee weken al 400.000 mensen gevaccineerd", benadrukt Levi vanuit Londen.

Over de nieuwe variant van het coronavirus die daar op grote schaal is aangetroffen, zegt hij: "Mensen worden er niet zieker van, vaccinatie werkt even goed bij deze mutatie van het virus. Het gaat alleen wel veel sneller." Maar eerdere berichten dat de mutant 70 procent sneller mensen besmet, wil de arts niet bevestigen.

12.44 - 'Het kan met die virusvariant alle kanten op'

Er moet nog heel veel worden uitgezocht om te bepalen of en hoe gevaarlijk de in het Verenigd Koninkrijk rondwarende variant van het coronavirus is. Het zou theoretisch zelfs zo kunnen zijn dat het minder gevaarlijk is dan de bekende variant, maar daar weten we nu nog te weinig van. Vandaar dat voorzichtigheid geboden is. Dat stelt viroloog Chantal Reusken.

11.57 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen zijn de voorbije 24 uur dertig nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn er 27 minder dan een dag eerder. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). In totaal liggen in de Brabantse ziekenhuizen nu 370 coronapatiënten, vijf meer dan een etmaal geleden. De voorbije 24 uur zijn veertien coronapatiënten overleden. Vijf zijn er overgeplaatst en zeventien coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen.

11.20 - Gevolgen virusvariant voor Nederlands beleid nog onduidelijk

Het is nog te vroeg om te zeggen of de aanwezigheid in Nederland van de nieuwe variant van het coronavirus gevolgen zal hebben voor het geldende coronabeleid. Het RIVM onderzoekt de introductie van de nieuwe variant uit het Verenigd Koninkrijk, pas daarna zal er meer te zeggen zijn, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

11.18 - Ook België verbiedt alle vluchten vanuit Verenigd Koninkrijk

In navolging van Nederland verbiedt ook de Belgische regering alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het inreisverbod gaat zondag om middernacht in en is in eerste instantie 24 uur van kracht, meldt persbureau Belga.

10.53 - 'Nieuwe coronavariant heel moeilijk te bedwingen'

Het gaat volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock 'heel moeilijk' worden om de verspreiding van de nieuwe coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken onder controle te krijgen. "We hebben nog een lange weg te gaan om dit op te lossen", zegt hij over de gemuteerde versie van het virus, die waarschijnlijk een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten.

10.37 - 'Er zullen meer virusvarianten opduiken'

De komende tijd zullen meer varianten van het coronavirus opduiken die we in de gaten moeten houden. Dat zei arts en microbioloog Marc Bonten in WNL op Zondag op NPO 1. De variant is volgens Bonten 'besmettelijker, maar niet dodelijker'. Ook zouden mensen er sneller ziek van worden. Hij is verrast, niet zozeer dat het nieuwe virus is aangetroffen, dat was een kwestie van tijd, maar dat de zorgautoriteiten in Groot-Brittannië er zo stellig over zijn.

10.21 - Eindhoven Airport annuleert vier vluchten

Ook Eindhoven Airport merkt weinig van het inreisverbod dat Nederland heeft ingesteld voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. "Er zijn ongeveer vier vluchten van nu tot en met 1 januari geannuleerd", vertelt een woordvoerder van het vliegveld.

08.00 - 'Viruswaarheid trekt samen op met Amerikaanse lobbyclub'

De actiegroep Viruswaarheid en enkele artsen die in juli een brandbrief tegen de coronawet schreven, werken nauw samen met de John Birch Society, een Amerikaanse lobbyclub, en Robert F. Kennedy jr, om desinformatie te verspreiden over het coronavaccin. Tot die conclusie komen journalisten van het onderzoeksplatform Pointer, het Platform Authentieke Journalistiek en De Groene Amsterdammer. Pointer wijdt haar zondaguitzending aan dit onderzoek.

07.31 - Veel vluchten vanuit Londen geannuleerd na vliegverbod kabinet

Op de sites van Schiphol en van KLM is te zien dat veel vluchten zijn geannuleerd die zondag uit Londen zouden binnenkomen. De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, lijkt ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondagochtend om zes uur in.

06.14 - Extra kamerdebat over coronavariant

PVV-leider Geert Wilders wil een extra Kamerdebat komende week over de nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk rondwaart en vermoedelijk ook in Nederland is ontdekt. Wilders heeft de andere fractievoorzitters in de Tweede Kamer gevraagd zijn voorstel te steunen, meldt hij op Twitter. De PVV-leider kan in ieder geval op steun rekenen van Kamerlid Henk Krol.

01.14 - Britse virusvariant ook in Nederland, kabinet stelt vliegverbod in

De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is waarschijnlijk ook vastgesteld in Nederland. Om verdere verspreiding van de nieuwe variant te voorkomen heeft kabinet een verbod ingesteld voor het vliegverkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat ging zondagochtend om zes uur in en geldt tot zeker 1 januari.

