Ondanks lockdown toch drive-in-kerkdiensten in Hank, politiek maakt zich zorgen

Ondanks de strenge lockdown houdt de evangelische gemeente De Burcht uit Sleeuwijk met kerst drie drive-in-kerkdiensten. De samenkomsten zijn in de openlucht op een parkeerterrein langs de A27 bij Hank. Per keer zijn er 250 auto’s welkom. De diensten zouden mogen plaatsvinden omdat de wet een uitzondering maakt voor godsdienstige bijeenkomsten. De organisatie zegt in principe toestemming te hebben van de gemeente Altena, maar deze lijkt nu terug te krabbelen. Ook de lokale politiek maakt zich zorgen.

Doel van de landelijke strenge lockdown is het aantal contacten en reisbewegingen beperken. Tijdens de kerkdiensten in Hank zijn echter in totaal honderden mensen welkom.

“De organisatie beroept zich op de wet openbare manifestaties. Die zijn verankerd in de grondwet en daarmee ook in deze tijd mogelijk”, zegt de gemeente. “Wij hebben nu de vraag uitgezet of dit juridisch nog steeds kan of dat deze bijeenkomsten als evenement gezien moeten worden.”

Altena is coronabrandhaard

Voor de openluchtkerkdiensten is de afgelopen dagen veel reclame gemaakt. Flyers zijn in de gemeente Altena huis-aan-huis verspreid, er is een website en een paginagrote advertentie in een lokaal krantje. De reclamecampagne valt samen met de alarmerende coronabesmettingscijfers in de gemeente Altena.

De gemeente is één van de brandhaarden in Nederland, een alarmerende situatie benadrukt ook de burgemeester. “Altena is landelijk gezien een van de gemeenten met de hoogste besmettingspercentages. Ik doe nogmaals een oproep aan alle inwoners, organisaties, instellingen en ondernemers om niet op een creatieve manier om te gaan met de regels waar wij ons in deze lockdown aan moeten houden”, zegt burgemeester Lichtenberg.

Woordvoerder Ruben Decker van de evangelische gemeente zegt in een reactie niet te weten dat de gemeente de plannen juridisch gaat toetsen. “Dat de gemeente die stap doet is slim van ze, maar daar zijn wij niet van op de hoogte gebracht. Al eerder hebben wij contact gehad met de gemeente en met de burgemeester. We hebben de laatste updates opgestuurd en de beoordeling daarvan zou begin volgende week plaatsvinden. Het was een 'formaliteit'”, aldus Decker, die benadrukt dat de bijeenkomsten veilig kunnen plaatsvinden. “Onze bezoekers stappen thuis in de auto en blijven in die auto. Wij zien de auto als een verlengstuk van de huiskamer.”

"Ik vind moreel gezien dat je dit niet kunt maken."

De twee grootste politieke partijen in de gemeente maken zich ook zorgen. Zorgen over de drive-in-kerstnachtdiensten én zorgen over het aantal besmettingen. “We weten dat Altena gelet op het aantal besmettingen op haar tellen moet passen. Wij gaan ervan uit dat de gemeente hier de juiste afweging in maakt”, luidt de reactie van CDA-voorman Gerard Paans.

Philip de Haan van AltenaLokaal en coalitiegenoot van het CDA sluit zich volledig aan bij de woorden en zorgen van burgemeester Lichtenberg. “Ik kan dat niet beter verwoorden.” Ook De Haan heeft ernstige twijfels bij de plannen voor de kerkdiensten. “Ik vind moreel gezien dat je dit niet kunt maken. Een organisatie zou dit moreel gezien niet moeten doen.”

“Wij benadrukken dat het 100 procent veilig kan, maar negatieve reacties zullen er altijd zijn", zegt Ruben Decker van de evangelische gemeente. "Wij proberen ons te focussen op het goede nieuws wat wij kunnen brengen. Daarnaast worden alle medewerkers 23 december getest, wat moet je nog meer doen?"

Leden van de kerk en sympathisanten van de drive-in-openluchtkerkdiensten brachten in korte tijd 20.000 euro bij elkaar om de kerstdiensten op donderdag 24 december te kunnen houden. "We hebben al veel reserveringen voor die avond."

