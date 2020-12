Lange politie-achtervolging met helikopter eindigt in Bavel

Een politiehelikopter (archieffoto: ANP). vergroot

Een 22-jarige man uit Marokko, rijdend in een auto met een Frans kenteken, is zaterdagavond na een ellenlange achtervolging op hoge snelheden aangehouden in Bavel. De man negeerde een stopteken in Amsterdam. De achtervolging die ontstond eindigde pas in Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

De achtervolging begon zaterdagavond in Amsterdam Oost rond halftien, omdat de man zonder licht door de stad reed. De bestuurder reed hard weg. Er ontstond een achtervolging richting Utrecht en uiteindelijk Breda. Surveillancevoertuigen van de Landelijke Eenheid namen de achtervolging van de politie over. Er werd zelfs een helikopter ingezet.

De vluchter reed met snelheden van ruim 200 kilometer per uur over de A2 en A27. Daarbij botste de bestuurder ter hoogte van Hank tegen de wagen van een 23-jarige vrouw. Pas op de A27 ter hoogte van Bavel kon de man worden klemgereden en opgepakt.

