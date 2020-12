Wessel (20) fietst zonder ervaring 100 kilometer voor het goede doel: 'Beetje pijn aan mijn billen'

Wessel (20) onderweg naar zijn studentenhuis in Wageningen. vergroot

Psychische problemen nemen steeds meer toe onder jongeren. Wessel Weterings (20) fietst daarom zondag vanaf zijn ouderlijk huis in Langeweg naar Wageningen om geld in te zamelen voor Frisse Gedachtes. Dit platform biedt studenten die het moeilijk hebben een luisterend oor.

"Zondag rijden geen bussen en ik moet toch in Wageningen komen. Dan maar fietsen", zegt Wessel. Na zo'n 45 kilometer is hij de provinciegrens over en heeft hij tijd voor een rustmoment in Bern. "Het gaat best goed, mijn benen gaan nog lekker. Ik heb alleen een beetje pijn aan mijn billen."

Het idee ontstond vrijdag pas. Wessel moest dus snel van alles regelen. "Het is niet eens mijn eigen fiets, ik heb alles bij elkaar geraapt en ben op goede hoop gaan fietsen." Op de fiets van zijn vader en met een geleende fietsbroek is Wessel op weg naar de studentenstad. Een tocht van honderd kilometer. Hij krijgt donaties per kilometer. Wessel hoopt zeker 250 euro voor het goede doel op te halen. Maar hij ziet nog meer voordelen. "De laatste tijd ben ik minder sportief, het komt wel goed uit als de kilo's er ook af gaan."

De student bedrijfs- en consumentenwetenschappen heeft helemaal niets met fietsen. Maar hij weet zeker dat hij de eindstreep gaat halen. "Al moet ik kruipen", zegt hij vastberaden. "Maar de fiets moet wel meekomen, anders wordt mijn pa boos!"

Wessels actie is onderdeel van een groter geheel. Met een groepje van zijn studentenvereniging Franciscus zette hij een actie op: Francerious request. Vanaf dinsdag maken ze 24 uur lang radio vanaf de sociëteit in Wageningen. "We wilden de hele vereniging erbij betrekken, maar door de nieuwe maatregelen hebben we het wat kleiner gehouden."

Het hele bedrag gaat naar Frisse Gedachtes. Het platform koppelt jongeren die niet goed in hun vel zitten aan andere studenten, zodat ze er over kunnen praten. Daaruit volgen vaak ook mooie vriendschappen. Wessel is zich steeds bewuster van de psychische problemen onder jongeren. Hij voelt zich geroepen daar iets aan te veranderen. "Ik weet hoe erg de stress kan zijn en hoe erg je er doorheen kan zitten. Als je niet geholpen kan worden vanwege wachtlijsten, is dat verschrikkelijk."

De groep heeft geen streefbedrag, legt Wessel uit. "We willen het maximale eruit halen." De kans dat hij volgend jaar weer op de fiets springt, zit er dan ook dik in. "Ik vind het wel iets om volgend jaar 150 kilometer te fietsen. Kijken hoe ver ik kan gaan. Een uitdaging voor mezelf."

