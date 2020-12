Meeste Brabanders koken zelf met kerst, een kwart kiest voor bezorgen of afhalen

Wachten op privacy instellingen... Archieffoto. Volgende Vorige vergroot 1/2

Bijna een kwart van de Brabanders laat de kerstmaaltijd in deze coronatijd bezorgen of gaat die afhalen. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

Dat betekent dat bijna een kwart van alle maaltijden met kerst niet in eigen keuken wordt gemaakt. Opgeteld laat 23 procent van alle Brabanders eten bezorgen of gaat het afhalen bij een cateraar, restaurant of afhaaldienst.

De meeste Brabanders staan echter gewoon in de keuken met kerst. Ongeveer 44 procent van alle Brabanders gaat in de keuken aan de slag om zelf een uitgebreide maaltijd klaar te maken. Ook gourmetten of fonduen doet het nog altijd goed in de provincie. Bijna 30 procent van alle deelnemers aan het onderzoek zegt aan een van de twee populaire braadwijzen te doen dit jaar. 21 procent zegt ‘niets speciaals’ van plan te zijn en bereidt ‘gewoon eten’.

Het budget

Dan rijst de vraag: hoeveel mag dat eten en drinken kosten? Dat varieert enorm. Als het gaat om zowel eten als drinken geven de meeste Brabanders (34 procent) tussen de 50 en 100 euro uit. Precies een kwart van de deelnemers aan het onderzoek houdt het budget voor eten en drinken onder de 50 euro.

9 procent zegt dan weer helemaal niets uit te geven aan versnaperingen dit jaar. Een kwart van de mensen geeft meer uit dan 100 euro. Minder dan één procent wil meer dan 500 euro uitgeven.

Overigens zegt 36 procent van de Brabanders niet aan cadeaus te gaan doen dit jaar. Als het op kerstspullen aankomt, geeft 32 procent van de mensen geen geld uit.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.